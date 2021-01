Comité de concertation : pas d’assouplissements, sauf pour les auto-écoles

Des appels ont été lancés durant la semaine par les représentants des secteurs dont l'activité est aujourd'hui à l'arrêt en raison des mesures sanitaires, pour obtenir au moins des "perspectives". Ils ne sont pas encore exaucés, mais les différents gouvernements veulent toutefois préparer un assouplissement.

"Le Comité comprend la situation particulièrement précaire des indépendants et des entrepreneurs qui ont dû fermer leur entreprise voici plusieurs mois déjà", souligne le communiqué. "Afin de permettre une réouverture aussi rapide et efficace que possible de tous les secteurs, le Comité de concertation demande au conseil d'experts d'établir un calendrier de réouverture, et d'identifier les secteurs où des protocoles plus stricts et des mesures sanitaires supplémentaires sont nécessaires".