Le nombre de contaminations au Covid-19 ne diminue plus que légèrement

Les hôpitaux belges ont admis en moyenne 131 patients atteints du Covid-19 chaque jour entre le 1er et le 7 janvier (soit une baisse de 10% par rapport à la période précédente). Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au coronavirus s'élève à 2.016 (-3%), dont 382 en soins intensifs (-6%) et 214 ont besoin d’une aide respiratoire.

Jeudi, 146 nouveaux patients ont été admis à l’hôpital, tandis que 209 pouvaient le quitter, après traitement.

Le nombre de décès continue à diminuer de façon significative, avec une moyenne de 64 décès pour Covid-19 par jour entre le 29 décembre et le 4 janvier. C’est 14,5% en moins que la semaine précédente. Au total, 19.936 personnes sont décédées en Belgique en raison du virus, qui a contaminé au moins 658.655 personnes depuis le début de l'épidémie.

Au cours de la même période, 27.500 tests ont été effectués en moyenne quotidiennement, soit 5% de moins que la semaine précédente, en raison des vacances de fin d’année. Environ 6,7% de ces tests se sont avérés positifs. Le taux de reproduction atteint lui 0,91.

D’après Bart Mesuere de l’Université de Gand, la baisse plus lente du nombre de contaminations était attendue. ""Depuis dimanche, un nombre nettement plus important de personnes se sont fait tester. Ce sont avant tout des voyageurs", rentrés au pays de zones rouges. Mais d’après le scientifique, tout dépendra aussi du nombre de personnes rentrées de ces zones qui se feront effectivement tester. Le nombre réel de contaminations pourrait ainsi être plus élevé que ce qu’indiquent les tests effectués.

Mesuere ajoute qu’un nombre un peu plus important de personnes dans la trentaine ont testé positif. "Cela correspond au profil des voyageurs".