En l’absence de touristes, les chevaux de calèches à Bruges et Bruxelles prennent des kilos

Le cocher Thibaut Dentine de Wezembeek-Oppem, en périphérie bruxelloise, attend avec ses chevaux l’assouplissement des mesures de prévention contre le coronavirus et le retour des touristes dans la capitale belge. "Nous avons cessé de travailler mi-octobre. Mes chevaux passent la journée sur une grande prairie à Diegem. Le plus grand problème n’est pas tant les kilos qu’ils prennent, mais la masse musculaire qu’ils sont en train de perdre", indiquait Thibaut Dentine à Radio 2 Brabant flamand.

"Toute la journée, ils mangent de l’herbe et du foin, dans la prairie. Ils sont habitués à travailler moins en janvier. Ils n’ont pas peur des trams et des bus dans la ville. Mes chevaux n’avaient pas changé depuis des années. Ils étaient réellement athlétiques et bien musclés. Chacun passait 2 à 3 jours par semaine à tirer la calèche, cédant la place à d’autres chevaux le reste de la semaine. Nous faisons tout dans le respect des règles sanitaires. Mais maintenant nous attendons, à la demande des autorités de la Ville de Bruxelles".

"Imaginez que nous puissions sortir les chevaux, encore faut-il que les touristes soient de retour à Bruxelles. Or, ils ont disparu ou sont à peine présents. Ce serait bien si les Bruxellois et les Brabançons flamands - et tous les Flamands en fait - venaient davantage dans la capitale et faisaient un tour en calèche à travers notre magnifique ville historique. Nous les attendons avec impatience, et nous seront alors présents 7 jours sur 7", précisait Thibaut Dentine.