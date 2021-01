"Moeders voor Moeders" condamnée pour discrimination envers les femmes voilées

L'association anversoise "Moeders voor Moeders" - qui offre une aide alimentaire, médicale et matérielle aux parents célibataires - a été condamnée par le tribunal de première instance d'Anvers pour discrimination basée sur la croyance religieuse envers les mères, bénévoles et accompagnatrices qui portent le voile. L’information réjouit Unia, l'organe public de lutte contre la discrimination et de promotion de l'égalité des chances, qui a mené l'affaire devant la justice.