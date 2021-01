Championnats de Belgique de cyclocross: quatrième titre national pour Wout van Aert

Le Campinois, qui est également leader de la Coupe du monde, est arrivé à Meulebeke quelques jours après la naissance de son fils Georges. "Il est à la maison depuis deux nuits et je n'ai pas à me plaindre", avait déclaré Wout van Aert avant le départ. "Il dort et mange bien. Il doit tenir cela de moi. Bien sûr, ma préparation n'a pas été idéale, je me suis moins entraîné mais je n'ai pas pris le départ en étant plus fatigué. Mais j'ai eu l'occasion de m'entraîner davantage la semaine passée avant Hulst et je prends le départ avec l'ambition de gagner".



Après avoir récupéré le maillot tricolore, Wout van Aert espère maintenant reprendre le maillot arc-en-ciel à son grand rival Mathieu van der Poel. Champion du monde en 2016, 2017 et 2018, van Aert avait vu le Néerlandais s'emparer du titre mondial en 2019 et 2020.

Les prochains Mondiaux auront lieu le 31 janvier à Ostende.