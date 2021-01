Coronavirus : la police anversoise verbalise six personnes réunies dans un café

La police est arrivée dans le café juste avant une heure du matin. Les rideaux étaient fermés, mais on pouvait entendre des voix à l'intérieur. Quand les agents ont frappé à la porte, personne n’a ouvert. Quelqu'un d'autre les a finalement laissé entrer dans le bâtiment.

"Il était clair qu'il y avait des activités en cours. La machine à café était encore allumée, les pipes à eau se consumaient, des jeux de cartes étaient étalés sur la table, les boissons étaient encore à moitié chaudes", explique le porte-parole de la police, Wouter Bruyns.

La police a trouvé six personnes cachées dans les toilettes et dans la cave. Aucun d'entre eux n'a voulu expliquer ce qu'ils faisaient là. Toutes les personnes présentes ont été identifiées et ont reçu une amende : "Il n'est pas exclu que d'autres personnes aient été présentes avant l'arrivée de la police", ajoute Wouter Bruyns.

La plupart des personnes sont rentrées chez elles volontairement par la suite. Deux d'entre eux ont fait l’objet d’une arrestation administrative : l'un séjournait illégalement dans le pays et l'autre a troublé l'ordre public. Il ne voulait pas partir et continuait à crier et à insulter les policiers dans la rue.