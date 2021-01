Depuis le printemps, au moins 60% de cyclistes en plus sillonnent Bruxelles

La ministre Van den Brandt (photo) souligne que le but n’est pas atteint, étant donné que beaucoup de Bruxellois hésitent encore à rouler à vélo en raison du manque d’infrastructures et d’un sentiment d’insécurité en tant qu’utilisateur faible sur la route. "Comparé à d’autres villes de la même grandeur, qui ont un climat et un relief semblables, Bruxelles est à la traine. Seuls 6% de ses habitants roulent à vélo. Le but de ce gouvernement est de faire doubler ce pourcentage".

"Dans un premier temps, nous devons nous concentrer sur la sécurité, mais aussi sur la prévention contre les vols et sur l’apprentissage à rouler à vélo. Nous allons donc rendre plus permanentes les pistes cyclables temporaires et promouvoir davantage le vélo", concluait Elke Van den Brandt.