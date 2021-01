Des organisateurs flamands de vacances de ski annulent leurs voyages

Virologues et autorités belges déconseillent encore toujours les voyages à l’étranger, afin d’éviter des contaminations accrues et de tenter de préserver le pays contre des variantes plus contagieuses encore du coronavirus, venues notamment du Royaume-Uni. Dix-sept des 21 organisations flamandes de vacances de ski ont décidé d’annuler leurs voyages jusqu’au vacances de Carnaval incluses, pour répondre à l’appel des autorités et parce qu’elles estiment peu probable qu’un assouplissement des mesures sanitaires intervienne d’ici mi-février.