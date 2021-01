En un an, les loups établis dans le Limbourg ont été observés plus de 50 fois

Il s'agit d'observations effectuées depuis le début de l'année 2020 sur le territoire des loups du Limbourg et considérées comme "incontestables" par Welkom Wolf. Les chiffres n'incluent pas les communications relatives aux dommages causés par des loups, les photos d'empreintes de pattes, les observations incertaines et les observations de loups, présumées ou non, dans le reste du Limbourg.

Les observations de loups errants tels que Billy n'ont pas non plus été incluses. Selon Welkom Wolf, ces observations sont la preuve que de plus en plus de gens aperçoivent bel et bien les loups. "Ce qui est logique, car ils sont déjà cinq", a souligné Jan Loos.

"Les informations fournies par le grand public sont cruciales pour cartographier le comportement et les habitudes des loups, y compris en dehors des zones où ils sont filmés par des caméras de surveillance de la faune."

La période de dispersion des jeunes loups adultes vient par ailleurs de commencer. "Il sera également possible d'observer des loups dans le reste de la Flandre dans les semaines et les mois à venir si certains animaux des pays voisins traversent la frontière, ou si nos propres jeunes adultes se déplacent", a conclu Jan Loos de Welkom Wolf.