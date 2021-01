Pain saucisse et boule aux pommes pour le Lundi perdu, en province anversoise

En Flandre, et avant tout en province anversoise, on célébrait ce 11 janvier la vieille tradition du Lundi perdu. C’est le lundi qui suit l’Epiphanie (avec sa galette des Rois) et qui correspondait en Flandre au jour où les fonctionnaires prêtaient serment et où on ne travaillait donc pas pour pouvoir fêter après. Les archives en font pour la première fois mention en 1730. A Anvers, cela correspondait aussi au jour où les Guildes donnaient lecture des livres de leurs règles et activités. Avec boissons et pains saucisses en accompagnement.