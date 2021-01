Plus de 17% d’offres d’emplois en moins en Flandre l’an dernier

Cette chute de postes vacants et nouveaux emplois est essentiellement due à la crise du coronavirus. Pendant le premier confinement, au printemps, le nombre de postes vacants a subitement chuté, pour parvenir en avril à une offre réduite de près d’une moitié par rapport à avril 2019. La situation s’est stabilisée pendant l’été, pour régresser à nouveau dès le second confinement en novembre. En décembre, quelque 18.227 postes vacants ont été signalés directement au VDAB, soit 4% de moins qu’en décembre 2019.

Logiquement, les secteurs les plus touchés par les mesures sanitaires sont ceux qui ont enregistré les plus fortes baisses du nombre d'offres d'emploi: l’horeca et le tourisme (baisse de près de 50%), mais aussi les loisirs, la culture et les sports (-30%).