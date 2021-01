La deuxième vague d’épidémie de Covid-19 plus meurtrière que la première

L'épidémie de coronavirus a fait 20.122 décès au total en Belgique à ce jour, dont 52% sont survenus au cours de la deuxième vague et 48% lors de la première, a indiqué ce mardi le porte-parole interfédéral de la lutte contre le coronavirus, Yves Van Laethem, lors de la conférence de presse journalière de l’Institut Sciensano et du Centre de crise. "L’année 2020 aura été l’une des plus meurtrières depuis la grippe espagnole de 1918", a précisé le virologue Steven Van Gucht (photo).