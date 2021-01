La Stib accroit sa flotte et lance un "ticket Covid"

La Région bruxelloise va injecter 1,4 milliard d'euros dans la mobilité en 2021, dont près d'un milliard est alloué à la société bruxelloise de transports en commun Stib. Sur cette base, le patron de la Stib Brieuc de Meeûs annonce (dans les pages de La Libre Belgique) des investissements dans de nouvelles lignes de métro, de tram, dans du matériel roulant, des nouveaux bus et des nouveaux trains. Et la Stib lancera le 1er février un ticket plus flexible pour emprunter les transports publics dans la capitale.