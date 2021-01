Les communes peuvent vérifier par téléphone la quarantaine de leurs habitants rentrés de l’étranger

L’Union des villes et communes et l’Agence flamande pour les soins et la santé confirment ce mardi soir que les administrations communales recevront effectivement une liste comprenant les numéros de téléphone des habitants qui sont rentrés d’un voyage de plus de 48 heures dans une zone rouge et qui doivent donc effectuer une quarantaine. Cela permettra aux administrations concernées de vérifier par téléphone que ces citoyens observent bien cette quarantaine.