Le trafic routier en Belgique a diminué de près de 20% l’an dernier

Le mois d'avril était le mois le plus calme de l'année dernière pour la Belgique, d’après le fabricant de systèmes de navigation TomTom. "Ce qui est tout à fait logique puisque le pays était en plein confinement", précise l'entreprise. Les heures de pointe du matin et du soir étaient moins lourdes dans tout le pays. Aussi bien le matin que le soir, une baisse d'un tiers de la circulation a été observée.

Bruxelles se place en première position au niveau des villes les plus embouteillées du pays, avec un trajet qui dure en moyenne 29% plus longtemps, mais moins de 24% comparé à l'année passée.

Sur la liste européenne la ville de Bruxelles occupe la 28e place parmi les plus paralysées par le trafic. Et au niveau mondial, elle est la 65e ville la plus embouteillée, au même titre que Palerme, Hambourg et Genève. En comparaison au niveau européen, Paris se place en 15e place, Londres en 18e et Berlin en 24e position. La ville d'Anvers (photo) occupe la deuxième place du classement belge des villes les plus embouteillées, avec un trajet 24% plus long cette année, mais moins de 25% comparé à 2019.