Les mesures contre le coronavirus prolongées jusqu'au 1er mars

La ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden (photo) a reconnu ce mercredi matin sur les ondes de la VRT radio que la communication sur la prolongation de six semaines des mesures de prévention contre le coronavirus aurait pu être meilleure. Le Comité de concertation de vendredi dernier n'avait pas clairement informé sur la prolongation des mesures jusqu'au 1er mars, ce qui a suscité des critiques lorsque cette information est parue au Moniteur mardi soir.

Dans un premier temps, le cabinet Verlinden avait justifié l'absence de communication autour du prolongement des mesures par le souci d'éviter de jeter de la "confusion" au sein de la population. Ce mercredi matin, Annelies Verlinden reconnaissait néanmoins une erreur de communication. "Je comprends ces réactions", déclarait-elle dans l'émission De Ochtend (VRT). La communication "est importante pour le soutien et la motivation des gens", a convenu la ministre CD&V.

"Je comprends aussi pleinement la frustration et la fatigue de la population. Je ne suis pas une psychologue de la motivation. On aurait aussi pu prolonger de deux semaines, puis encore et encore. Mais certains ont préféré partir d'un scénario du pire avec une prolongation de six semaines, pour laquelle on dit que des ajustement sont possibles", indiquait la ministre. Elle qualifie de "réaliste" la prolongation de six semaines, au motif qu'il importe de faire la clarté pour le congé de Carnaval.