Campagne de vaccination en Flandre: un compteur des vaccinés et une invitation personnelle pour un centre

Le compteur recensant le nombre de personnes vaccinées affichait ce mercredi 34.500 personnes, dans les institutions et maisons de repos et de soins (28.000 résidents et 6.500 membres du personnel). Le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke, a confirmé que 55.000 personnes devraient être vaccinées cette semaine dans ces établissements, et 60.000 la semaine prochaine. Vu le nombre de vaccins disponibles, les hôpitaux vaccineront aussi la semaine prochaine, avec un objectif potentiel de 40.000 piqûres.

Les autorités locales ont entretemps reçu l'information nécessaire pour l'installation d'un à deux centres de vaccination par zone de soins de première ligne. Il y a 60 zones, ce qui devrait faire un total de 60 à 120 centres de vaccination. Les experts appellent à limiter ce nombre, pour réduire les difficultés logistiques et éviter autant que possible des erreurs de livraison de vaccins.

Le ministre Wouter Beke veut par contre permettre à tous les citoyens de se rendre dans un centre pas trop éloigné de chez eux, tenant compte des personnes qui doivent s’y rendre en transports en commun. "Les gens devront faire maximum 15 kilomètres pour recevoir l’injection", déclarait-il ce mercredi. Chaque zone recevra une avance de 250.000 euros.

Le ministre des Affaires intérieures Bart Somers les a incitées à coopérer avec le secteur de l'événementiel. Pas moins de 439 sociétés ont d'ailleurs déjà proposé leurs services pour construire les centres d’ici le mois de mars, où débuteront les vaccinations de la population.