Un concert d’Arno lancera la chaîne culturelle flamande Podium 19

L’intendant de l’ancien orchestre de la VRT (rebaptisé Brussels Philharmonic) souligne que la collaboration n’a jamais été aussi intense entre les diverses institutions culturelles flamandes, mais aussi avec la radiotélévision publique flamande VRT et les opérateurs télécoms que pour ce projet innovateur. Il coûte d’ailleurs beaucoup d’argent, sans générer de revenus.

Une production moyenne avec orchestre symphonique coûte facilement 50.000 euros, confie Gunther Broucke. "C’est un très gros investissement pour toutes les institutions culturelles et tous les artistes impliqués, mais l’érosion causée pour les institutions et leurs artistes par l’absence de possibilité de se produire devant un public est bien plus importante. La santé mentale et artistique de nos collaborateurs est un bien plus précieuse que les quelques centaines de milliers d’euros que nous investissons dans Podium 19".

Les institutions culturelles espèrent que le programme proposé du jeudi au dimanche soir sur Podium 19 deviendra un rendez-vous fixe pour les amateurs de culture. Ainsi le jeudi, dès 21h, la chaine proposera de la musique pop et rock, et de la musique classique le vendredi soir. Le samedi soir sera réservé aux arts de la scène. Le dimanche, dès 17h, on pourra suivre en alternance des productions pour les enfants, du jazz, des concerts de musiques du monde ou de la littérature.

Les personnes qui n'ont pas d'abonnement télévision peuvent tout suivre en différé via VRTNU.be.