Un tiers de la population en Belgique a des origines étrangères ou une autre nationalité

Au 1er janvier 2020, la population du Royaume se composait à 67,9% de Belges d'origine belge, à 19,7% de Belges d'origine étrangère - c'est-à-dire les Belges ayant un ou deux parents de nationalité étrangère ou les Belges dont la première nationalité enregistrée est étrangère - et à 12,4% de non-Belges. Cela représente respectivement 7.806.078, 2.259.912 et 1.426.651 habitants.

La diversité d'origine au sein de la population vivant en Belgique est en augmentation car il y a 10 ans, en 2010, la part de Belges d'origine belge était de 74,3%, celle des Belges d'origine étrangère de 15,5% et celle des non-Belges de 10,2%.

Parmi les pays d’origine les plus représentés, on compte avant tout le Maroc, puis l’Italie, la France, les Pays-Bas et la Turquie. Plus récemment (2019), ce sont avant tout des citoyens d’origine roumaine, marocaine et française qui sont venus s’installer en Belgique.