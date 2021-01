Le Vlaams Belang veut arrêter le "grand remplacement", Sammy Mahdi réagit: "Avez-vous peur de moi?"

Après la publication du tweet et l’indignation suscitée par le terme « omvolking », Tom Van Grieken s’est défendu sur HLN… : « L’indignation ne doit pas se concentrer sur ce terme, mais sur les statistiques. J’ai aussi demandé à différents journalistes quel terme utiliser pour décrire une population autochtone qui se fait remplacé au fil du temps par des nouveaux Flamands. Donnez-moi un autre terme et je l’utiliserai, mais le terme « omvolking » décrit assez bien ce phénomène. »

Sammy Madhi trouve que la diversité souvent considéré négativement et souhaite changer cette perception : « Je suis le fruit de l’amour entre ma mère et mon père. J’aimerais que ce fruit ne soit pas d’office perçu comme une pomme pourrie et c’est malheureusement ce qui se passe aujourd’hui. »