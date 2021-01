Lior Refaelov remporte le Soulier d'Or et met fin à 54 ans d'attente pour l'Antwerp

Refaelov, 34 ans et maitre à jouer du Great Old, a récolté 271 points parmi les 196 bulletins de vote. Il a devancé assez nettement le créatif Autrichien du Beerschot Raphael Holzhauser (187) et le prolifique attaquant nigérian du KRC Genk Paul Onuachu (86).

Le top cinq est complété par deux joueurs du Club de Bruges, champion en titre et leader de la compétition. L'inamovible et insubmersible Simon Mignolet est 4e (75), juste devant l'élégant Charles De Ketelaere (72). Ils se contenteront respectivement du titre de Meilleur Gardien et de Meilleur Jeune de l'année.

C'est la première fois depuis 2015 que le Soulier d'Or échappe aux Gazelles brugeoises. En effet, les Brugeois restaient sur quatre sacres avec José Izquierdo (2016), Ruud Vormer (2017) et Hans Vanaken (2018, 2019), seulement 8e cette année. Le Club de Bruges est malgré tout reparti avec deux récompenses supplémentaires, celle du Meilleur Entraîneur pour Philippe Clement et celle du But de l'Année, inscrit d'une volée lointaine par Hans Vanaken contre Anderlecht en janvier 2020.

Refaelov, pierre angulaire du jeu anversois, a marqué l'histoire du club anversois. D'abord en inscrivant le seul but de la finale de la Coupe de Belgique contre le Club de Bruges début août. Ensuite en devenant le troisième joueur anversois à remporter le Soulier d'Or. Le matricule N.1 attendait ça depuis 1966 et Wilfried Van Moer. Vic Maes avait remporté en 1956 la 3e édition.