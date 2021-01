Pas encore de date fixée pour le procès contre le producteur Bart De Pauw 

La semaine dernière, les actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn et Ella-June Henrard et 5 autres femmes du monde télévisuel s’étaient constitué partie civile. L'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes fait de même.

Les quatre autres potentielles victimes vont également témoigner sans se constituer partie civile. Parmi elles, figurent deux stagiaires de Bart De Pauw, et une de ses anciennes associées. Les quatre femmes auraient également été bombardées de SMS, mais ont hésité à prendre part au procès qui a fait l'objet d'une grande attention médiatique.

Aucune victime présumée ne sera présente à l'audience préliminaire de cet après-midi. Une audience éclaire car l’objectif est seulement de fixer un calendrier des conclusions et une date pour les plaidoiries. Bart De Pauw devrait être présent en personne. Il risque deux ans de prison, mais plaide l'acquittement.