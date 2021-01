Des propriétaires de panneaux solaires en Flandre recevront une compensation

Les consommateurs peuvent donc conserver les gains qu'ils ont engrangés jusqu'ici en utilisant le système, a précisé la Cour. Une tolérance justifiée par les problèmes administratifs et financiers gigantesques qui seraient générés en cas contraire. Face à ce coup de tonnerre, la ministre flamande de l'Énergie, Zuhal Demir (photo), a examiné ce vendredi avec ses collègues du gouvernement flamand "les options qui se présentent ou non pour les ménages concernés".

"Il est clair que le règlement pris sous la législature précédente est presque entièrement annulé. A première vue, il n'y a pas d'effet rétroactif et donc pas de conséquences sur les factures de régularisation passées. L'arrêt aura cependant des conséquences pour les quelque 101.000 ménages qui ont investi dans des panneaux photovoltaïques et disposent d'un compteur digital, dès lors que ce dernier ne pourra plus tourner à l'envers virtuellement. Indirectement, l'arrêt a aussi des conséquences potentielles sur les quelque 470.000 installations qui doivent encore recevoir un compteur digital", indiquait la ministre N-VA.

Le gouvernement flamand s’est donc mis d’accord ce vendredi sur un nouveau mécanisme de compensation pour les panneaux solaires. Concrètement, les 101.000 ménages concernés pourront conserver les avantages dont ils ont joui jusqu'à l'annulation et recevront cette année une compensation unique qui garantit un rendement moyen de 5%, un taux comparable au nouveau système de subsides. Ces compensations - qui seront calculées au cas par cas en fonction de l’ancienneté des panneaux photovoltaïques, de leur coût et leur rendement - devraient coûter d’ici 2029, au budget flamand, entre 400 et 550 millions d’euros.