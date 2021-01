Il devrait y avoir 94 centres de vaccination en Flandre

Le ministre flamand du Bien-être et de la Santé, Wouter Beke, a annoncé ce vendredi que nonante-quatre lieux ont été proposés en Flandre pour accueillir des centres de vaccination. Certaines communes du Brabant flamand doivent encore se décider sur l’endroit où elles demanderont à leurs habitants de se faire vacciner. Les centres devront être prêts pour mi-février, moment où commenceront les vaccinations collectives pour les personnes de plus de 65 ans et celles de plus de 45 ans qui ont des problèmes de santé sous-jacents.