Première en Belgique : une aile pour seniors à la prison de Merksplas

La population carcérale de plus de 60 ans augmente d'année en année. Elle a ainsi doublé en huit ans et on dénombre actuellement 496 détenus sexagénaires ou plus en Belgique, contre 247 en 2012.

Cette augmentation s'explique par le vieillissement de la population, mais aussi par le fait que les peines prononcées ces dernières années sont plus sévères et plus longues, a pu analyser la VRT.

Ceux qui se retrouvent en prison à un âge plus avancé ou qui y vieillissent sont confrontés à des problèmes spécifiques. Ils sont les mêmes que ceux liés à la vieillesse en société, mais sont vécus dans des conditions plus extrêmes et dans un environnement non adapté, tant dans son architecture que dans ses infrastructures.

Ainsi les seniors en prison ont parfois besoin de soins particuliers qui sont difficiles à obtenir en milieu carcéral. Comme une toilette adaptée, un soutien dans la douche, un lit plus élevé et certainement pas de lit à double étage. A l’heure actuelle, les adaptations dépendent de chaque prison individuellement.