Un jeune conducteur sur sept consomme souvent du gaz hilarant avant de conduire

Six pour cent des conducteurs belges avouent prendre le volant au moins une fois par mois après avoir inhalé du gaz hilarant, une substance souvent considérée comme inoffensive et bon marché. Le problème est encore plus marqué chez les jeunes puisque 15% des conducteurs de moins de 34 ans consomment régulièrement cette substance avant de prendre la route, indique l'étude menée auprès d'un échantillon représentatif de 6.000 Belges par Vias et le Centre Antipoison.

Le gaz hilarant, qui "connaît un intérêt considérable depuis quelques années", semble surtout avoir du succès auprès des jeunes Bruxellois: 15% des conducteurs avouent en consommer régulièrement, soit trois fois plus qu'en Flandre et en Wallonie. Globalement, les hommes (8%) conduisent deux fois plus sous l'effet du gaz hilarant que les femmes (4%). A Bruxelles, un jeune garçon sur trois (31%) déclare conduire sous l'influence de cette substance, soit 2,5 fois plus qu'en Wallonie (12%).