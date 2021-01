Ineos postpose un projet de plusieurs milliards d’euros dans le port anversois

Le "Project One" dans le port d'Anvers consiste en la construction de deux grandes installations: une unité de déshydrogénation du propane (PDH) pour la production du propylène d'une part, et une unité de craquage pour produire de l'éthylène d'autre part. Les plans initiaux prévoyaient la construction simultanée de ces deux unités, mais le géant pétrochimique a décidé de donner plutôt la priorité à l'unité de craquage. L'autre est reportée.

Selon la porte-parole Nathalie Meert, cette révision des plans est due à la demande accrue d'éthylène sur le marché européen, avec une croissance annuelle attendue de 4% les cinq prochaines années. L'accès au propylène est, lui, quelque peu plus aisé.

Même sans l'unité PDH, la construction de l'unité de production d'éthylène devrait tout de même coûter plus de trois milliards d'euros, soit le plus gros investissement dans la chimie européenne de ces 25 dernières années, indique Ineos.

Grâce à cet investissement, la société pourra produire elle-même l'éthylène plutôt que de l'importer. D’après la porte-parole, le report n'est pas lié aux protestations d'activistes du climat, en octobre dernier notamment. En décembre, 14 organisations environnementales ont fait appel contre le permis d'environnement accordé au projet. La procédure d'obtention du permis est dès lors toujours en cours et sera ajustée par cette révision des plans. Ineos ignore quand il pourra lancer les travaux de construction.