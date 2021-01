La neige est tombée aux quatre coins de la Flandre : témoignage en photos

Pour la première fois cet hiver, une zone de neige est passée au-dessus de tout le pays, laissant derrière elle un joli tapis blanc. Des images qui n’étaient donc plus seulement réservées aux Ardennes et Hautes Fagnes. Il a commencé à neiger juste avant midi en Flandre occidentale, et la zone de neige devrait atteindre l’est du pays (et notamment le Limbourg) en fin de journée. VRT NWS avait lancé un appel à ses lecteurs, auditeurs et spectateurs pour qu’ils envoient des photos et films enneigés. En voici une sélection.