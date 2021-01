Les infections augmentent encore, les hospitalisations restent en légère baisse

Ce vendredi, 134 patients ont été admis à l’hôpital, tandis que 151 autres pouvaient le quitter après traitement.

Le coronavirus a coûté la vie de 52 personnes en moyenne par jour entre le 6 et le 12 janvier, ce qui représente un recul de 17,4%. Depuis le début de l'épidémie en Belgique, 20.352 personnes sont décédées des suites du virus.

Entre le 6 et le 12 janvier, 2.037 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour, un chiffre en hausse de 17% par rapport à la moyenne de la semaine précédente. Durant la même période, environ 45.300 tests ont été réalisés quotidiennement en Belgique (+50%). Quelque 5,2% d’entre eux se sont avérés positifs.

En détails et en chiffres absolus, c'est en province d'Anvers que le nombre de cas journalier est le plus élevé (287), suivie de la de Flandre orientale (268) et de la Région bruxelloise (266). C'est toutefois en Flandre occidentale (281), en province de Luxembourg (263) et en Région bruxelloise (259) que l'incidence par 100.000 habitants est la plus importante, pour une moyenne de 230 sur toute la Belgique entre le 30 décembre et le 12 janvier.



Le taux de reproduction du virus reste, quant à lui, à 0,94, comme vendredi. Au total, 675.089 cas de contamination ont été dépistés en Belgique depuis le début de l’épidémie.