Premiers flocons au littoral, la zone de neige parcourra le pays

Ce samedi après-midi, le ciel sera couvert et une zone de neige progressera d'ouest en est. Il faudra s'attendre à une accumulation de plusieurs centimètres (2 à 8 cm) dans la plupart des régions. Les quantités les plus importantes sont toutefois attendues dans les régions situées le long de la frontière française. Les maxima se situeront entre 1°C en plaine et -4°C sur les hauteurs de l'Ardenne, sous un vent de sud modéré et parfois assez fort au littoral. L’Institut royal météorologique (IRM) met en garde contre la formation de plaques de givre et de verglas. Il a placé tout le pays en code jaune.