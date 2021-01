La Belgique recevra finalement 86.500 doses du vaccin Pfizer

Alors que certaines voix commençaient à s’élever pour questionner la fiabilité de l’entreprise pharmaceutique de Puurs, le directeur de Pfizer Belgique Luxembourg Karel De Sompel (photo) répondait - sur le plateau de l’émission "De Zevende Dag" (VRT), ce dimanche - que "Pfizer est plus que jamais un facteur fiable dans ce récit. Depuis le début, nous travaillons jour et nuit pour que nos vaccins puissent être livrés à temps".

D’après De Sompel, l’usine de Puurs pourra temporairement livrer un petit pourcentage de doses en moins en raison d’aménagements qui doivent lui permettre d’accroitre ensuite drastiquement sa capacité. Le directeur estime qu’il y a eu ces derniers jours des erreurs d’interprétation quant au nombre de vaccins qui pourront être livrés, mais il reconnait que la communication venant de Pfizer aurait pu être plus claire. "Moi-même, j’aurais aimé être informé un peu plus tôt, afin de pouvoir prévenir les autorités plus rapidement".

Karel De Sompel rappelle que la Commission européenne a commandé 400 millions de doses supplémentaires en l’espace de quelques semaines. "Nous ne pouvons pas simplement tourner un bouton pour augmenter la production. Il s’agit d’un léger ralentissement, actuellement, pour pouvoir ensuite aller plus vite". De Sompel garantit que Pfizer livrera 1,3 million de doses d’ici fin mars. Vendredi, la firme avait déjà livré 270.000 doses. La production devrait augmenter de façon significative au deuxième trimestre de l’année.