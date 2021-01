Le gouvernement fédéral veut accroitre la protection contre les variants du virus

Les deux ministres ont souligné que le travail transfrontalier devait rester possible. Frank Vandenbroucke et Vincent Van Quickenborne ne pensent pas qu'une interdiction des voyages non essentiels soit appropriée. C'est contraire aux obligations européennes et il est tout sauf évident de contrôler efficacement une telle interdiction, ont-ils justifié. "Mais je n'exclus pas que nous allions plus loin en décourageant et en rendant difficile les voyages à l'étranger", a soutenu Frank Vandenbroucke plaidant pour une application stricte des règles en matière de tests et de quarantaine.

Vincent Van Quickenborne (photo) a évoqué des sanctions pour les personnes qui contournent les exigences en matière de tests à leur arrivée dans le pays. "En tant que gouvernement, nous pouvons parfaitement voir qui respecte cela et qui ne le fait pas", a-t-il déclaré. "Si vous ne portez pas de masque buccal ou ne respectez pas l'interdiction de réunion, vous risquez une amende. Si les gens ne se font pas tester délibérément, même si c'est obligatoire, alors il faut pouvoir agir". Van Quickenborne a enfin souligné que les règles concernant les personnes de retour dans le pays étaient mieux respectées. Après les vacances de Noël, 60 à 65% des personnes se sont fait tester, mais "c'est encore trop peu", a conclu le ministre de la Justice.