Deux gros foyers du variant britannique du coronavirus constatés à Houthulst

"Depuis que nous sommes en mesure de détecter le variant britannique du coronavirus, il s’agit du plus grand foyer constaté", indiquait à VRT NWS Ria Vandenreyt de l’Agence Soins et Santé. "Nous nous attendions à ce que cette variante apparaisse aussi chez nous. Elle est plus contagieuse, mais le nombre de personnes qui tombent malades ou qui décèdent n’est pas supérieur".

"Il est important de limiter le nombre de contaminations. Les personnes malades doivent s’isoler, tout comme celles qui sont entrées en contact avec elles. Pour cela, nous collaborons avec l’administration locale de Houthulst", précisait Vandenreyt.

En raison du foyer de Covid-19, les vaccinations seront reportées dans la maison de repos et soins touchée. Ce n’est que lorsqu’il n’y aura plus de nouveaux cas, dans quelques semaines, que les résidents pourront être vaccinés. Le virologue Marc Van Ranst (photo archives), interrogé par la VRT, estimait que le cas de Houthulst confirme que l’option des autorités belges de faire d’abord vacciner les résidents de maisons de repos et soins est la bonne option.