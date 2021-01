Quelle est la réaction du Vlaams Belang à l’attaque du Capitole à Washington DC ?

Les journalistes politiques Ivan De Vadder (VRT) et Alain Gerlache (RTBF) proposent chaque semaine un podcast intitulé PLAN B, dans lequel ils évoquent les différences et les similitudes entre le paysage politique en Flandre et celui en Belgique francophone. Une semaine en français, quand ils parlent d’une situation en Flandre, et la semaine suivante en néerlandais, quand c’est un aspect en Belgique francophone qui leur sert de point de départ.

Dans cette 45e séquence, Ivan De Vadder répond en français aux questions d’Alain Gerlache sur la réaction du parti flamand d’extrême-droite Vlaams Belang à la prise d’assaut du Capitole à Washington le 6 janvier par des partisans du président sortant Donald Trump. Une attaque qui a fait plusieurs morts.