Un seul ticket de train, bus, tram et métro pour Bruxelles et ses alentours

Pour les voyages en train, cela implique un élargissement de la zone actuelle de 17 gares supplémentaires: Beersel, Buda, Diegem, Dilbeek, Groenendaal, Grand-Bigard, Hoeilaart, Holleken, Linkebeek, Lot, Nossegem, Ruisbroek, Rhode-Saint-Genèse, Sint-Martens-Bodegem, Vilvorde, Zaventem et Zellik.

Pour l’opérateur de transport wallon TEC, le nombre d'arrêts desservis passera de 73 à 121, soit 48 nouveaux arrêts. La zone est en outre traversée par 111 lignes de bus de la société flamande De Lijn, avec 600 arrêts dans Bruxelles et en périphérie, en plus des arrêts partagés avec la SNCB, la STIB et le TEC.

Pour l’opérateur bruxellois Stib, l'offre reste inchangée, avec ses 83 lignes de tram, bus et métro, 2.200 arrêts et 69 stations de métro et de pré-métro. Seule la desserte de l'aéroport depuis Bruxelles (dans les deux sens) fait l'objet d'un tarif particulier.

A quel prix ? Pour les Brupass XL, les tickets seront de 3 euros pour un voyage, et de 20 euros pour 10 voyages. Les abonnements s'élèveront à 74 euros pour un mois et 775 euros pour un an.

Pour les Brupass, un voyage coutera 2,40 euros et 10 voyages 15 euros. Les abonnements seront, eux, vendus au prix de 55,50 euros pour un mois et 583 euros pour un an.