Avec un recul de 3,1% du trafic de marchandises en 2020, le port d’Anvers limite les dégâts

Les marchandises en vrac liquides affichent un recul de 4,2%, à 69 millions de tonnes. Le transbordement de pétrole brut a diminué de 60% du fait d'une diminution des activités de raffinage. Le transbordement des dérivés du pétrole s'est rétabli pour atteindre une croissance de 3,4% malgré une demande initiale moindre en raison de la crise sanitaire et d'une chute sensible des prix du pétrole. Les produits chimiques ont également fait l'objet d'une demande en repli, soit une baisse de 8,9%

Du côté du vrac sec, la chute est de 17%, à 11,6 millions de tonnes. "Alors que le transbordement de charbon avait connu une augmentation au premier trimestre, il a ensuite subi un coup d'arrêt. De la même façon, les engrais, les minerais, le sable et le gravier ont perdu du terrain en 2020 tandis que la manutention de ferraille s'est tout simplement arrêtée", constate-t-on.

Sur l'ensemble de l'année 2020, 13.655 navires ont accosté au port d'Anvers, ce qui est 5,1% de moins qu'en 2019.