Belgique et Royaume-Uni échangent leurs données ADN: percée éventuelle pour 4 meurtres non élucidés

Depuis le 21 décembre dernier, la Belgique échange de façon automatique ses données ADN avec le Royaume-Uni, en matière de recherche judiciaire. Les banques de données des deux pays ont été connectées pour la première fois. "La banque de données britannique est énorme"', indique Bieke Vanhooydonck de l’Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie. "On y trouve 5 millions d’échantillons d’ADN connu". Depuis lors, 312 suspects belges ont été identifiés outre-Manche et une percée pourrait être réalisée dans quatre dossiers de meurtres.