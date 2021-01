Covid-19: environ 2.000 infections par jour, mais le variant britannique fragilise la situation

Entre le 8 et le 14 janvier, 2.010 cas de Covid-19 ont été dépistés en moyenne par jour, un chiffre en hausse de 9% par rapport à la moyenne de la semaine précédente, indique Sciensano ce lundi. Le nombre d’hospitalisations et de décès continue à diminuer. L’apparition du variant britannique du coronavirus, dans des foyers en province anversoise et en Flandre occidentale, fragilise néanmoins la situation.