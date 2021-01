Deux écoles de la région anversoise fermées à la suite de contaminations au variant britannique du coronavirus

Après une école primaire d'Edegem (Anvers), c’est une autre école de Kontich dans la même province qui a été fermée à partir de ce lundi et durant une semaine à la suite de la découverte d'une contamination au variant britannique du coronavirus. Il s’agit de l'école primaire OLFA Elsdonk à Edegem et de l'école secondaire Sint-Jozef à Kontich. Les deux écoles ont informé les parents que les élèves, le personnel et leurs familles devront être mis en quarantaine au cours de la semaine prochaine. Plus d'un millier de personnes sont touchées. Les bourgmestres d'Edegem et de Kontich ont confirmé sur Radio 2 Anvers que les personnes contaminées revenaient de voyage : "Si tout le monde avait suivi les règles et le règlement, nous ne serions pas dans ce pétrin aujourd'hui" a déclaré le bourgmestre d’Edegem, Koen Metsu (N-VA)