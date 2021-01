Le gouverneur de Flandre occidentale interdit les activités pour les moins de 12 ans, puis suspend la mesure

Carl Decaluwé avait annoncé ce lundi soir interdire toutes les activités culturelles, sportives et de jeunesse aux enfants de moins de 12 ans dans sa province. Cette décision intervenait pour éviter la propagation du nouveau coronavirus alors que le variant britannique, plus contagieux, a été dépisté dans la région. Une maison de repos et soins et une institution pour personnes handicapées à Houthulst sont touchées, tout comme des dizaines d’habitants de la commune. Mais le gouverneur a été rappelé à l’ordre par le ministre flamand de la Jeunesse, Benjamin Dale, et met donc la suspension "sur pause".