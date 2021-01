Près de 500 reptiles sauvés par la Fondation Pairi Daiza

En 2020, la Fondation Pairi Daiza (liée au parc animalier du même nom, dans le Hainaut) a recueilli 477 reptiles dans son refuge, abandonnés par leurs propriétaires ou confisqués par les autorités. L’année de confinement, de cours à distance et de télétravail a donné l’envie à nombre de familles - beaucoup plus présentes à la maison - d’acheter un animal de compagnie. Chiens et chats ont la cote, mais aussi les reptiles. Lorsque ces derniers grandissent, les familles veulent souvent s’en défaire. (Images Karrewiet, VRT)