Une classe d’une école primaire d’Alost également contaminée par la souche britannique du coronavirus

Cette nouvelle contamination inquiète les scientifiques, non pas parce que le variant britannique est plus mortel, mais parce que cette souche du virus est beaucoup plus contagieuse (jusqu'à 70 % de plus que les autres variantes). Il peut provoquer des épidémies majeures en peu de temps, ce qui peut soudainement mettre les systèmes de soins de santé et les hôpitaux sous pression. Après consultation des médecins, il a été décidé d'isoler complètement la classe de l'élève contaminé ainsi que l’enseignant de cette classe. Les membres de la famille doivent également être isolés et seront testés.