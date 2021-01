Les dégâts semblent importants après l'incendie de la toiture à Bozar

Interrogé ce mardi matin sur Radio 1 (VRT), le directeur de Bozar Paul Dujardin a précisé que le bâtiment avait essentiellement subi des dégâts des eaux mais que les œuvres d’art n’avaient apparemment pas été endommagées. Par contre, les énormes quantités d'eau nécessaires à la circonscription du sinistre auraient provoqué des dégâts structurels importants, notamment au niveau de la toiture de la Salle Henry Le Bœuf. Un inventaire des dégâts doit être réalisé ce mardi.

"À l'intérieur du bâtiment, c'est surtout la salle Henry Le Boeuf qui a souffert. Ses balcons sont endommagés, tout comme l'orgue qu'elle abrite. Ailleurs, le plafonnage s'est détaché dans plusieurs espaces d'exposition. Mais les verrières ont généralement bien résisté", a exposé Johan Vanderborght, porte-parole de la Régie. Une équipe de la Régie des bâtiments s'est rendue sur place mardi matin, accompagnée de techniciens de Bozar et d'un entrepreneur afin d'établir les premières constatations en matière de stabilité et de sécurité du bâtiment, ainsi que les réparations à prévoir. "Nous avons deux priorités: la sécurité des personnes qui travaillent au sein du bâtiment et la prise de mesures préventives", a pointé Johan Vanderborght. "Les gouttières ont été sectionnées durant l'intervention des pompiers. L'écoulement de l'eau ne peut donc pas se faire normalement, alors que l'on prévoit du mauvais temps. Nous voulons dès lors limiter autant que possible les dégâts des eaux."

Sur des images vidéo partagées par les pompiers, l'on peut voir comment l'eau s'infiltre et traverse le plafond pendant les travaux d'extinction et ruisselle sur le sol. Des pompes sont actuellement à l'œuvre pour évacuer l'eau. L'entrepreneur descendu sur place étudie également différentes solutions pour empêcher de nouvelles infiltrations d'eau. Bozar restera fermé au moins jusqu'au 25 janvier inclus.