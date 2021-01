La population de pigeons a diminué de moitié à Louvain grâce à une pilule contraceptive

En un an et demi, la population de pigeons a été réduite de moitié grâce à un contraceptif mélangé à des graines de maïs. La ville a commencé à utiliser cette technique à l'été 2019 parce qu'il y avait tout simplement beaucoup trop de pigeons. Des mangeoires ont ainsi été installée sur le toit du Musée M et à la gare : "Nous avons quatre endroits où les mangeoires sont là depuis un an et demi, et nous constatons que dans ces endroits il y a une diminution de 57% de la population des pigeons. A la gare, la population a même diminué de 69 %", déclare Thomas Van Oppens, échevin à Louvain.