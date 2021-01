La vaccination du personnel hospitalier de l’UZ Brussel a débuté

Trente membres du personnel recevront la première dose du vaccin Pfizer/BioNTech mardi, 60 mercredi et 400 jeudi.

La première injection était destinée à Caroline Robberechts, une infirmière des soins intensifs, qui a été contaminée par le Covid-19 en octobre et fut hospitalisée pendant 20 jours. De retour au travail depuis la semaine dernière, elle n'a pas hésité un instant à se faire vacciner.

"J'espère que tout le monde sera vacciné le plus vite possible, afin que nous puissions revenir rapidement à une vie normale", a déclaré Mme Robberechts.

Le directeur général de l'UZ Brussel, Marc Noppen, s'est dit à la fois satisfait et inquiet. Le personnel hospitalier est largement disposé à se faire vacciner, mais il aurait préféré que les prestataires de soins de santé y soient obligés.

"C'est parti. J'espère que nous sommes encore dans les temps pour contenir les effets des variants britanniques et autres, ainsi que des voyageurs de retour avant la nouvelle vague. Cette troisième vague est déjà en cours, bien que nous ne le constations pas encore dans les admissions à l'hôpital", a ajouté Marc Noppen.

Le personnel de l'hôpital recevra une sérigraphie de l'artiste belge Kasper Bosmans après son injection, en guise de motivation à se faire vacciner et de remerciement pour le travail accompli.