Pour la première fois la "Trappist Westvleteren" peut être livrée à domicile

Les amateurs de la célèbre "Trappist Westvleteren" peuvent désormais se faire livrer leur bière préférée directement à leur domicile. Depuis un an et demi, il était possible de commander la bière trappiste en ligne. Mais chaque commande devait être récupérée à la porte de l'abbaye de Westvleteren (Flandre occidentale). Comme l’endroit est assez éloigné pour de nombreuses personnes, les moines ont lancé ce mois de janvier un projet pilote : ils collaborent avec un service de colis pour faire livrer la trappiste à domicile. Cela se fait en quantité limitée et n’est disponible que pour la livraison aux clients enregistrés qui ont leur adresse de compte en Belgique. La majorité des ventes se fait toujours à l’abbaye.