Bruxelles et Anvers affichent de très mauvais résultats en terme de pollution au dioxyde d’azote

Parmi 1.000 villes européennes analysées, Bruxelles est la huitième qui présente le taux de mortalité le plus élevé dû au dioxyde d'azote (NO2), révèle une étude menée par le Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal) et publiée dans The Lancet Planetary Health. La ville d'Anvers, 2e au classement, affiche encore de moins bons résultats.