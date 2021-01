D’après Wouter Beke, les vaccinations pourront se poursuivre dans 13 grands hôpitaux flamands

Le personnel des services d'urgence et des unités de soins intensifs de 13 grands hôpitaux servant de hub logistique sera vacciné dans les deux prochaines semaines. C'est ce qu'a déclaré le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke (CD&V), mercredi dans les journaux de la VRT et de la VTM. Mardi, la vaccination du personnel hospitalier qui venait de commencer a été interrompue parce que le fabricant Pfizer n'était plus en mesure de livrer autant de vaccins que prévu.