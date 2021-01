Trois présumées sorcières réhabilitées après plus de 430 ans à Lierre

À la fin du XVIe siècle, trois femmes avaient été accusées de sorcellerie. Il s'agissait d'Anneken Faes Brosis, Anna Cops et Cathelyne Van den Bulcke.

"C'était une période très sombre, avec aussi un changement climatique qui avait entraîné de mauvaises récoltes et provoqué l'apparition de nouvelles maladies. Nous pourrions peut-être établir un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui", déclare l'échevin Rik Verwaest (N-VA) dans "Start Je Dag" sur Radio 2 Antwerpen.

"On cherchait des boucs émissaires pour des choses inexplicables, et c’est ce qui est arrivé à Anneken Faes. C'était une fille qui vivait en marge de la société et qui présentait des signes d'autisme, ce qui était considéré comme étrange et bizarre à l'époque. Elle a été accusée de sorcellerie".

La jeune fille de Nijlen, qui n'avait que 14 ans, a été torturée et forcée de donner les noms d’autres sorcières par ordre du Collège des échevins de Lierre. "Elle a ainsi dénoncé Anna Cops et surtout Cathelyne Van den Bulcke."

Finalement seule Cathelyne Van den Bulcke finira sur le bûcher, et c'est une histoire tragique, poursuit l'échevin : "Comme les deux autres, elle a été torturée, mais contrairement aux deux autres, elle ne donnera pas de noms. C'est tout à fait remarquable. Dans la plupart des autres cas lorsque des sorcières ont été poursuivies, on note une sorte d'effet domino. Pour mettre fin à la torture, elles ont donné des noms. Mais Cathelyne Van den Bulcke ne l’a pas fait et c'est très particulier. Parce qu'elle savait qu'elle finirait sur le bûcher.

Ainsi prit fin la persécution des sorcières à Lier. Anneken et Anna s'en sont tirées avec des peines légères. Cathelyne a été brûlée le 20 janvier 1590. Une pierre commémorative a été placée sur la Grand-Place, là où on pense que se trouvait le bûcher.

L'an dernier, le Comité d'honneur pour Cathelyne, composé de quelques habitants de Lierre et de Nijlen, a contacté le conseil communal : "Ils estimaient que le texte de la pierre commémorative était trop concis et sous-entendait que la punition était justifiée. Ils ont donc demandé si nous ne pouvions pas ajouter une explication plus détaillée et si nous ne pouvions pas également prononcer un hommage historique".