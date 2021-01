Anvers appelle 6.500 habitants de deux quartiers à se faire tester

Les habitants âgés de 6 ans et plus résidant dans deux quartiers où, d’après la ville d'Anvers, le nombre de contaminations ne cesse d’augmenter, recevront une lettre les incitant à aller se faire tester. Grâce à ce dépistage massif, la ville espère enrayer la propagation du coronavirus et de ses variantes.

"Les nouvelles mutations suscitent beaucoup d'inquiétude, mais notre politique doit être basée sur des découvertes scientifiques. Surtout maintenant que la campagne de vaccination bat son plein, nous devons tracer avec précision l'évolution du virus pour garder sous contrôle la pression qui s'exerce sur nos établissements de soins", a commenté Bart De Wever.

Le bourgmestre anversois précise que la “cellule de crise urbaine suit les contaminations au coronavirus quartier par quartier. Dans ceux où la situation est inquiétante, nous voulons maintenant faire des tests. De cette façon nous espérons découvrir ce qui se passe et s’il peut éventuellement être question d’une variante du coronavirus".

Bart De Wever souligne aussi que la mesure ne vise pas une communauté en particulier. "C’est vrai que beaucoup de Juifs orthodoxes vivent dans ces quartiers. Ce sont des gens qui ont beaucoup de contacts avec le Royaume-Uni. Il existe donc un risque que le variant britannique du virus y circule, et nous voudrions savoir en quelle mesure. Nous voulons ainsi éviter que des milliers d’habitants doivent se placer en quarantaine. Nous voulons pouvoir agir de façon ciblée".



Les habitants concernés pourront se faire tester au village TestCovid sur le site Spoor Oost.